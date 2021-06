Gastronomie : découvrez la liste complète des lauréats du Gault et Millau 2021 Tour en Bourgogne-Franche-Comté

C’est au Parc des Expositions de Charolles, patrie de la fameuse race bovine, que le premier Gault&Millau Tour de l’année 2021 a eu lieu ce lundi 14 juin 2021.

Une région riche en saveurs

“La Bourgogne et sa glorieuse histoire culinaire fait le bonheur de la haute gastronomie française, avec nombre de plats de la grande cuisine bourgeoise. Elle côtoie la Franche-Comté et ses traditions paysannes, les fromages de montagne, les saucisses et les viandes fumées dans le tuyé des fermes comtoises. Partout, dans ces deux régions, on aime la table, et on aime ce qui est bon.” explique Marc Esquerré, le responsable des enquêtes pour Gault&Millau.

Une belle collection de trophées

À l’occasion de cette cérémonie, plusieurs Trophées ont été remis aux talents de la région : Gault&Millau d’Or, Grand de Demain, Jeune Talent, Cuisine de la Mer, Terroir d'Exception, Tradition d'Aujourd'hui, Techniques d'Excellence, Pâtissier, Accueil, Sommelier, Solidaire et Éloquence.

Les remises de prix ont été ponctuées tout au long de la journée de démonstrations culinaires de chefs qui ont magnifié les produits des partenaires présents, accompagnés d’apprentis du Centre de formation d’apprentis Jean Lameloise, à Mercurey. Les invités ont ainsi pu déguster un cocktail déjeunatoire signé par le chef Frédéric Doucet.

La liste des lauréats en Bourgogne-Franche-Comté

Gault&Millau d’Or Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Éric Pras – Maison Lameloise (Chagny -71)

Grand de Demain Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Angelo Ferrigno – Restaurant Cibo (Dijon - 21)

Techniques d’Excellence Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Yohann Chapuis – Restaurant Greuze - L’Écrin de Yohann Chapuis (Tournus - 71)

Tradition d’Aujourd’hui Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Didier Denis – L’Hostellerie Bourguignonne (Verdun-sur-le Doubs - 71)

Terroir d’Exception Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Georges Blanc & Olivier Chardigny – L’Ancienne Auberge (Vonnas - 01)

Jeune Talent Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Chern Hwei Gan – Parapluie (Dijon - 21)

Cuisine de la Mer Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Jean-Michel Carrette – Aux Terrasses (Tournus - 71)

Pâtissier Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Vivien Sonzogni – Le Parc (Besançon - 25)

Accueil Bourgogne-Franche-Comté 2021 : La Famille Doucet – Restaurant Frédéric Doucet (Charolles - 71)

Sommelier Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Abiba Boulahdjel – Relais Bernard Loiseau (Saulieu - 21)

Chef Solidaire Bourgogne-Franche-Comté 2021 : David Zuddas – DZ’envies & Peppuccio (Dijon - 21)

Éloquence Bourgogne-Franche-Comté 2021 : Noémie Paris – Le Parc (Besançon - 25)