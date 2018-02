Creuse, France

Le chanteur creusois, l'une des révélations musicales de l'année 2017, participe ce vendredi à la cérémonie des Victoires de la musique (à vivre dès 19h sur francebleu)

Gauvain Sers n'est pas nommé comme révélation de l'année, mais pour le clip de sa chanson "Pourvu", petit bijou de film, très soigné, élaboré et réalisé par Jean-Pierre Jeunet.

Le réalisateur du Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Delicatessen, La cité des enfants perdus, Alien IV, ... etc ) ne sera pas à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, ce soir. C'est donc Gauvain qui, en cas de victoire, montera sur scène. "Non _je ne porterai pas le tee-shirt "I love la Creuse"_, je serai sobre pendant la cérémonie, même si je le penserai (I love la Creuse). En revanche je porterai ma casquette en velours côtelé, c'est marque de fabrique."

Le clip de mes rêves" — Gauvain Sers

Gauvain Sers poursuit son rêve : "Quand j'ai signé avec mon label (Fontana Records), j'avais le rêve inavouable de proposer à Jean-Pierre Jeunet de réaliser mon premier clip. C'est mon réalisateur préféré, "... Amélie Poulain" est mon film préféré. On lui a proposé (de faire le clip), _il a tout de suite dit non_, sans avoir écouté la chanson, parce que ça ne l'intéressait plus de tourner des clips. Finalement il a écouté la chanson, il a commencé à avoir des petites idées de réalisation et il s'est laissé prendre au jeu. Il a fait le clip de mes rêves."