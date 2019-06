General Electric à Belfort : matinale spéciale ce vendredi sur France Bleu

Belfort, France

Quelle ampleur aura la mobilisation de samedi à Belfort ? Les élus locaux et les syndicats appellent, d'une seule voix, à un grand rassemblement ce samedi 22 juin à partir de 14h à la Maison du Peuple à Belfort, contre le plan de plus de 1.000 suppressions de postes sur les sites GE de Belfort et Bourogne.

Deuxième émission spéciale en un mois

Trois semaines après avoir organisé une première émission spéciale le mardi 28 mai, au soir des premières annonces, votre radio France Bleu Belfort Montbéliard se mobilise à nouveau et vous propose ce vendredi de 6h à 9h une matinale spéciale, à la veille de cette grande journée de mobilisation. Ecoutez le direct ici :

Allez-vous mobiliser ce samedi pour soutenir les salariés de General Electric ? Qu'attendez-vous de cette journée d'action ? Prenez la parole en direct au 03.84.22.82.82 dès 6h30, réagissez sur facebook et les réseaux sociaux.

Invités, reportages, témoignages...

6h15 : Louis Salort , président de Territoire de commerce qui fédère toutes les associations de commerçants du Territoire de Belfort.

spéciale General Electric. 7h45, le grand invité : Christian Proust , ancien président du Conseil Général du Territoire de Belfort et de la SEMPAT (société d'économie mixte patrimoniale du Territoire). Quelle est sa vision actuelle du plan social alors qu'il était à la manœuvre dans les années 2.000 pour faire venir General Electric à Belfort ?

