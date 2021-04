George Clooney "viendra surtout se reposer" à Brignoles, selon le maire

La transaction devrait avoir lieu "avant le 10 mai". George et Amal Clooney vont bien acheter une superbe propriété à Bignoles (Var). L'acteur et son épouse vont devenir les propriétaires du domaine du Canadel, une superbe bastide provençale du XVIIIe siècle et ses 172 hectares de terrain.