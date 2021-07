George et Amal Clooney s'installent officiellement à Brignoles

C’est désormais officiel, George et Amal Clooney sont résidents de Brignoles. Le couple star s'installe dans sa résidence varoise, comme l'annonce avec fierté le maire de la commune, Didier Brémont.

C’est désormais officiel, George et Amal Clooney sont résidents de Brignoles. Le couple star s'installe dans sa résidence varoise, comme l'annonce avec fierté le maire de la commune, Didier Brémont. "J’ai eu le plaisir de les rencontrer, sur leur invitation, au Domaine du Canadel, où ils poseront prochainement leurs valises", écrit l'élu sur sa page Facebook.

L'acteur et son épouse sont désormais propriétaires du domaine du Canadel, une superbe bastide provençale du XVIIIe siècle et de ses 172 hectares de terrain, qu'ils ont achetée à un couple d'Australiens. Ils ne seront pas à l'étroit : 900 mètres carré sur trois étages mais aussi une maison pour le gardien, une piscine, un lac, des jardins à la française, un terrain de tennis et un terrain de pétanque.

Le domaine du Canadel avait été mis en vente à plusieurs reprises ces dernières années. Cette vidéo offre un aperçu de la propriété.