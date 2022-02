Géraldine et Lili, les deux candidates bretonnes de la nouvelle saison de Koh-Lanta

L'une est marchande de biens, l'autre est cheffe d'entreprise. Géraldine, du Morbihan, et Lili, en Ille-et-Vilaine, sont les deux candidates bretonnes de la nouvelle saison de Koh-Lanta, diffusée sur TF1 à partir du 22 février. Après la Polynésie française, la saison se déroule cette fois aux Philippines, sur l’archipel de Palawan.

Lili, la Brétilienne, organise un tour du monde en bateau

Lili, 40 ans, est cheffe d'entreprise dans l'énergie solaire en Ille-et-Vilaine. Celle qui a créé son entreprise il y a dix ans prépare également un tour du monde en bateau, en famille. "Il faut vraiment être organisé et savoir anticiper. On a fait des formations pour réparer des moteurs et pour la survie en mer, détaille la Bretonne dans son portrait diffusé sur le site internet de TF1. J'ai confiance en moi et je n'ai donc pas peur de prendre des décisions et d'avancer". La production ajoute dans un communiqué : "Optimiste et tenace, Lili compte sur son instinct pour faire la différence."

Géraldine, la Morbihannaise, veut "épater" ses deux fils

Géraldine, 47 ans est marchande de biens depuis 2018 dans le Morbihan. Cette maman de deux adolescents "aimerait retrouver la complicité qu’ils avaient durant leur enfance, et les détourner des écrans, écrit la production de l'émission. En participant à l’aventure, Géraldine veut les épater !" Dans le portrait diffusé, on y voit la Bretonne entourée de ses deux fils.

Au total, 24 candidats s'affrontent lors de cette nouvelle saison "Le totem maudit". Elle arrive rapidement après la dernière, qui s'est terminée à la mi décembre, avec une affaire de tricherie impliquant plusieurs candidats. Un Breton a marqué récemment l'histoire de Koh-Lanta : Vincent, originaire de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), cumule aujourd'hui plus de 120.000 abonnés sur le réseau social Instagram.