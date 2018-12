Gérard Depardieu fête ses 70 ans !

Né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, Gérard Depardieu fête ses 70 printemps ce jeudi. L'occasion de revenir sur ses rôles et répliques cultes. Il est révélé en 1974 dans les "Valseuses" de Bertrand Blier. Gérard Depardieu donne la réplique à Patrick Dewaere et Miou-Miou.

La carrière de Gérard Depardieu est lancée après les Valseuses. Suivront pas moins de 200 films dont l'inoubliable Cyrano de Bergerac et sa célèbre tirade du nez. Grâce à ce rôle, notre frenchie sera même nommé aux Oscars.

Buffet Froid, Mon oncle d'Amérique, Loulou, Le dernier métro, Le choix des armes, La femme d'à côté, L'homme blessé, Police, Tenue de soirée, Jean de Florette, Sous le soleil de Satan, Camille Claudel, Trop belle pour toi, Germinal... Gérard Depardieu est un boulimique de travail et un complice idéal. En 1981, un duo a particulièrement marqué les esprits : celui formé avec Pierre Richard dans "La Chèvre".

Adulé pour ses rôles, il est aussi critiqué pour ses frasques. Fin 2012, il "rend" son passeport français et s’installe en Belgique. Quelques jours après, il obtient la citoyenneté russe. _"C'est à la fois un ogre et un poète"_, dit de lui l'actrice Brigitte Fossey, résumant l'homme, le comédien et ses contradictions.