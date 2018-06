L'un des animateurs les plus populaires de France Bleu Roussillon part à la retraite en fin de semaine. Homme de radio bien sûr, mais aussi musicien, chanteur, poète et conteur, Gérard Jacquet a imprimé durablement sa marque sur les ondes et le Pays Catalan.

L'heure de la retraite a sonné pour l'ami Gérard, qui quittera les ondes de France Bleu Roussillon le 1er juillet, jour de son anniversaire. L'occasion de retracer le parcours de l'un des personnages emblématiques du Pays Catalan, à la fois animateur de radio talentueux et populaire, musicien passionné, poète sensible et conteur attentif.

Fermement ancré sur son territoire, Gérard Jacquet est né en 1955 dans une famille d'agriculteurs de Saint-Feliu-d'Amont. Il aime rappeler que ses origines sont rurales et que le catalan est sa langue maternelle. D'abord paysan et rockeur, il se tourne vers la radio au début des années 80 sur la radio associative Radio Arrels. Il y anime des émissions de rock et de divertissement en langue catalane, déjà très populaires à Perpignan et aux alentours. En 1986, il fait ses débuts à Radio France dans la station locale qui va devenir une vingtaine d'années plus tard France Bleu Roussillon. Depuis plus de 20 ans, il anime les matinées de la radio des Pyrénées-Orientales et a su tisser au fil des ans un rapport privilégié avec des auditeurs fidèles, très attachés à ce personnage d'exception.

Musicien, chanteur, poète et conteur

Car Gérard est un homme multicarte, un touche à tout. La passion de la musique ne l'a jamais quitté et sa guitare n'est jamais très loin. Inspiré par des artistes comme Peter Gabriel, il est passé du rock à la world music puis à la chanson, en français et en catalan, en groupe et en solo, enchainant les concerts jusqu'à Barcelone et l'Italie et collaborant avec d'autres artistes catalans comme Pascal Comelade ou Blues de Picolas. Il est l'auteur d'une centaine de chansons, d'un opéra rock et de plusieurs albums.

L'écriture et la culture orale occupent également une grande place dans sa vie. Poète sensible, Gérard a écrit et publié plusieurs recueils de poèmes explorant les troubles de l'âme urbaine catalane. Passionné par son héritage linguistique bilingue, il est aussi l'auteur des trois volumes du Petit Dico d'Aqui, glossaire du français parlé en Roussillon, et le co-auteur, avec Norbert Narach, de la pièce de théâtre humoristique Un fil i una canya, qui explore la diversité sociale de la Catalogne Nord à partir d'un bistrot de village. Enfin, l'homme est un conteur : il collecte auprès des anciens les histoires et traditions populaires, à la manière d'un ethnologue, pour les retranscrire en public, un peu comme le faisait au XIIIe siècle le troubadour Guillem de Cabestany, qui fut d'ailleurs le nom de son premier groupe de rock.