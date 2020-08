Aubin, "très fier" de représenter le Gers à Koh-Lanta

A 23 ans, le jeune homme originaire de Mauvezin participe à l'aventure de TF1, dont la diffusion de la nouvelle saison débute vendredi 28 août. Avec les valeurs du rugby, et celles du Gers, qu'il entend porter au plus haut.

Il va porter les couleurs occitanes cette année sur TF1. Aubin est candidat à Koh-Lanta, dont la première diffusion de la saison est programmée ce vendredi 28 août à 21h. Le jeune homme de 23 ans, originaire de Mauvezin dans le Gers, exprime sa joie de participer à un jeu qu'il suit depuis toujours, et sa fierté de représenter son département.

Ca fait quoi, de participer à Koh Lanta ?

C'est une bien belle expérience. Humaine, physique et mentale. C'est un ensemble de choses. C'est une expérience tellement magique que c'est compliqué à décrire !

Je regarde l'émission depuis que je suis gamin. Koh Lanta, ça fait 20 ans que ça existe ! Les premières saisons je les ai loupées car j'étais trop jeune, mais j'ai pris le train en route. J'ai toujours été passionné par le programme, parce qu'on voit des nouveaux paysages, des difficultés, etc. J'étais accroché ! Koh-Lanta, c'était le rendez-vous du vendredi soir avec la famille.

Enfant, je refaisais les épreuves dans le jardin avec mon petit frère

Alors maintenant, me retrouver dedans, c'est impressionnant ! Car Koh-Lanta, je le regardais avec des yeux d'enfant. Petit, je partais au lit avec des images plein la tête, je refaisais les épreuves dans le jardin avec mon petit frère. Et aujourd'hui, j'y participe en tant que papa, et j'espère que mon fils [qui a aujourd'hui 8 mois] regardera l'émission avec le même regard que moi il y a une dizaine d'années. Et qu'il sera fier de voir son père dedans.

Jouer au rugby, comme vous le faites à Mauvezin, ça vous a servi ?

Le rugby, ça sert, forcément ! On a l'habitude de dire que c'est un sport de combat, donc ça aide pour franchir les obstacles, les difficultés. Et puis tout le côté camaraderie, le fait d'être bon vivant aussi ! Moi c'est une carte que j'ai eu envie de jouer, surtout que ça représente bien mon département, le Gers !

Représenter le Gers, ça a été une grande source de motivation

Surtout que cette année, il y a quatre équipes qui représentent les quatre grandes régions de France (Nord, Sud, Est, Ouest). Et moi représenter le sud, le Gers, ça a été une grande source de motivation pour moi, surtout quand je l'ai appris !

Quand avez-vous appris ça ?

(rires) En arrivant sur la plage ! On pose le pied sur le sable, et là Denis Brogniart nous annonce le thème de la saison. Donc on découvre qu'il y a quatre équipes, et que je suis dans celle qui va représenter le sud ! Ca m'a encore plus poussé dans mes motivations, en plus de celles que j'avais déjà.

Justement, quels étaient vos objectifs, et les avez-vous atteints ?

Pour savoir, il faudra regarder l'émission ! (rires) Tout ce que je peux vous dire c'est que mes motivations m'ont permis d'avancer. Je les ai classé en deux catégories. La première, c'est l'envie de vivre quelque chose d'unique, une belle aventure. Et puis la deuxième, c'est pour mon fils. Dans la vie, j'ai certaines valeurs, et je veux les transmettre à mon fils. Et pour lui apprendre, participer à Koh-Lanta était une des meilleures façons.

Ca en a surpris plus d'un ! Parce que je n'ai pas le profil-type de l'aventurier de Koh-Lanta (rires)

Quelles ont été les réactions à Mauvezin quand les amis, les habitants, ont su que vous participiez à Koh-Lanta ?

Ca en a surpris plus d'un ! Parce que je n'ai pas le profil-type de l'aventurier de Koh-Lanta (rires). Y en a certains qui ont misé quelques grosses pièces sur moi, et d'autres que ça a fait rigoler, et qui pensent que je vais pas tenir longtemps. Mais nous ne sommes que deux représentants gersois dans toute l'histoire de Koh-Lanta, donc c'est une grande fierté pour moi.