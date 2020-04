Gilbert Gruss : "Christophe nous emmenait à la plage dans sa grosse voiture américaine"

C'est un épisode méconnu de la vie du chanteur, mais qui a laissé beaucoup de souvenirs joyeux. Après ses premiers succès, en plein milieu des années 60, Christophe s'élance plusieurs mois sur les routes de France en compagnie du cirque Gruss. Une époque que n'a pas oublié Gilbert Gruss, le petit fils du fondateur, aujourd'hui à la tête du cirque Arlette Gruss : "C'était le cirque de mon grand-père, moi j'étais gamin. Et le spectacle à l'époque, c'était une première partie de cirque, et ensuite Christophe qui donnait son concert. A l'époque, Johnny tournait avec un autre cirque."

J'avais le droit de m'asseoir devant, à côté de lui !

Actuellement confiné dans sa résidence d'hiver, à La Fontaine St Martin, près de La Flèche, dans la Sarthe, Gilbert Gruss se souvient d'un homme "au coeur énorme", avec lequel il passait beaucoup de temps : "Je suis un passionné de musique depuis très jeune, donc j'allais le voir le plus souvent possible, j'allais avec lui faire les balances l'après-midi. Et puis comme il avait une grosse voiture américaine, quand on était dans le sud, tous les après-midis, il embarquait tous les enfants pour nous emmener nous baigner à la plage. Et moi, j'avais toujours le droit de m'asseoir devant, à côté de lui."

Si à 59 ans Gilbert Gruss n'a jamais oublié ses quelques mois passés auprès du "gitan blond", il assure que le chanteur non plus : "Il n'a pas oublié parce qu'il l'a écrit. Dans ses biographies, il parle du cirque Gruss. D'ailleurs, je l'avais revu il y a une vingtaine d'année sur un Téléthon, j'avais pourtant bien changé, mais il m'a reconnu tout de suite."