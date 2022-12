Gilbert Montagné : "J'ai une place à mon nom dans l'Allier"

Que les choses soient claires : "On ne voit pas les images avec les yeux, mais on les voit différemment." Gilbert Montagné souhaite "faire tomber un mur psychologique" concernant les lieux visités par les non-voyants. Entre l'océan Atlantique et la Méditerranée, "ça n'a rien à voir". L'air, la voix, l'intonation, les accents des gens sont autant de plaisirs pour lui, lorsqu'il découvre un nouveau lieu en France. L'artiste est d'ailleurs un amoureux des voyages : à chaque fois qu'il arrive dans un nouvel endroit, il aimerait y acheter une petite maison.

"Des fois, il y a des gens qui disent : « Oh, bah les aveugles, tu les emmènes là ou là, pour eux, c'est pareil. » Bah pas du tout !"

Gilbert Montagné a parcouru la France entière grâce à ses tournées de concerts. Il aime découvrir les territoires, et plus particulièrement partir dans le Pays basque, à côté d'Anglet et du côté d'Hendaye pour la thalasso.

L'Allier, territoire de cœur

Chaque été durant son enfance, Gilbert Montagné se rendait dans l'Allier, plus précisément à Saint-Léon, le village de sa grand-mère qui lui est très cher. Il raconte le périple en train et bus pour y aller, avant de retrouver les plaisirs ruraux : le parfum de la campagne, avec l'odeur du bois qui brûle dans les cheminées.

C'est ici que tout jeune, il découvrait les animaux : "Les fermiers, ils n’avaient jamais vu de petits garçons non-voyants et ils m'ont fait toucher les animaux." Son petit plaisir ? Gober un œuf frais en provenance directe du poulailler, "c'est super bon". Il se souvient des plats locaux de sa grand-mère et plus particulièrement de deux desserts du Bourbonnais : la pompe aux pommes et les allumettes. Ces dernières sont de plus en plus rares à se procurer de nos jours.

"C'est une grande émotion parce que je me dis que mes parents, mes grands-parents, seraient sûrement et sont sûrement très fiers de ça."

C'est dans ce même village, à Saint-Léon, que le chanteur a désormais une place à son nom : la place Gilbert Montagné. Il en parle avec une grande fierté : "Imaginez, pour moi, ce que c'est que d'avoir ma place."

Le "p'tit qui voit pas clair” de Ménilmontant

Enfant, Gilbert Montagné était selon lui "une superstar" dans le vingtième arrondissement de Paris. Il y est né, rue des Pyrénées. Il se souvient de son quartier, Ménilmontant : "Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de chansons dans les rues." Tout jeune, il descendait les cinq étages de son immeuble sur la rampe pour faire peur aux voisins. Ceux-ci avaient peur et lui disaient "tu vas tomber", mais le jeune Gilbert ne tombait pas !

"J'ai découvert ce que c'était qu'un piano, et les notes de la gamme. Quelle rencontre d'amour avec la musique !"

Le chanteur se souvient de l'école primaire à Saint-Mandé : "C'était la seule école qui accueillait des non-voyants." C'est là qu'il a découvert le piano, grâce à la directrice de l'école, un peu par hasard.

Un vieux grenier pour s'aimer

En référence à sa chanson "On va s'aimer", Gilbert Montagné nous dévoile quel est le meilleur endroit pour "faire ça" selon lui : dans le foin d'un vieux grenier dans l'Allier, ou encore dans un train... Pourquoi pas l'Orient-Express !