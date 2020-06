Bordeaux : "Adrien Cachot va gagner Top Chef" espère son ami Vivien Durand

Vivien Durand est un chef très réputé en Gironde. Il est le gérant et chef du restaurant "Le Prince Noir" situé sur les hauteurs de la commune de Lormont. Il bénéficie d'ailleurs d'une étoile au guide Michelin. Ce mardi, il ne parle pas vraiment de cuisine mais de son ami, Adrien Cachot, originaire de Cenon et demi-finaliste de l'émission "Top Chef" diffusée sur M6.

France Bleu Gironde : Cela fait 10 ans que vous êtes ami avec Adrien Cachot. Êtes-vous étonné de le voir à ce stade de la compétition ?

_Vivien Durand : _Pas du tout ! C'est quelqu'un que j'estime énormément et que je trouve très intelligent. Il a vraiment une patte à lui et il a compris qu'il y avait plusieurs sortes de cuisines. Il réussit à assimiler toutes les formes de cuisines et a les retransmettre à sa façon, c'est un de ses points forts. En plus de cela, il a de l'audace.

Justement lors du quart de finale, il a montré son audace en flambant des huîtres. Est-ce vraiment son point fort ?

Bien-sûr, habituellement ce genre de cuisson est réservé pour les viandes. Il est original. Pour l'anecdote il m'a envoyé un sms ce jour là, pour que je regarde. Quand il a fait le capucin, ça m'a fait énormément plaisir. C'est une technique qu'on utilise depuis longtemps dans mon restaurant. C'était une grosse dédicace, ça m'a fait plaisir. Il a réussi a mettre toute l'Aquitaine dans une recette.

L'originalité est son autre atout ?

Evidemment, il ne s'interdit rien c'est génial. Je me souviens d'un plat avec des oreilles de cochon, d'un autre à la banane, qu'il m'avait fait goûter dans son restaurant à Paris c'était extraordinaire. Sous son côté désinvolte presque casse-cou, il y a un professionnel avec une sacrée technique. C'est quelqu'un qui a mangé des dizaines de livres de cuisine, il sait où il va.

Pour finir pensez-vous qu'il va remporter la 11e édition de "Top Chef" ?

Je ne pense pas ! J'en suis sûr, il est au-dessus du lot ! Déjà il a un énorme capital sympathie, il est vrai et je pense que cela plaît au public. Et puis il transpire la cuisine plaisir et en général quand on prend du plaisir en cuisine elle se retrouve dans l'assiette.

La demi-finale est diffusée les 3 et 10 juin sur M6.