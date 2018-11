Gloria des Kids United prend le petit déjeuner sur France Bleu Lorraine

Gloria, la petite Messine des Kids United, est l'invitée du petit déjeuner de France Bleu Lorraine ! Vos enfants sont peut-être fans, et pour cause, elle n'a que onze ans... Mais déjà une belle carrière derrière elle.

Gloria Palermo de Blasi est née en 2007, et comme son nom l'indique, sa famille est d'origine... italienne ! Elle a deux grands frères, et une maman qui dirige une école de chant, autant dire que la musique, elle est tombée dedans toute petite. La preuve avec cet extrait qui date de 2012, publiée par sa maman sur Facebook.

Tout va ensuite aller très vite pour la petite chanteuse. A moins de sept ans, elle participe à l'émission de The Voice Kids. Haute comme trois pommes avec ses couettes et ses yeux bleus, elle a déjà gagné en assurance.

Un an plus tard commence l'aventure des Kids United, dont elle est la benjamine. La drôle de vie commence pour la petite fille, entre les tournées, les concerts, les paillettes. Mais elle a les pieds sur terre et "c'est une bosseuse, une vraie petite professionnelle", dit son manager. "Elle est curieuse, déterminée", écrit sa maman. C'est désormais la plus ancienne des membres des Kids United Nouvelle génération, avec qui elle continue le voyage, et chante pour l'Unicef.

Elle participe aussi au spectacle Emilie Jolie, pour lequel elle sera sur la scène de l'Olympia fin décembre, et sort un album avec d'autres chanteurs de la jeune génération, "L'Esprit de Noël", le 23 novembre.

Gloria est en direct sur France Bleu Lorraine, ce jeudi à partir de 7h30.