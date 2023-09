GP Explorer 2 au Mans : cinq choses à savoir sur Squeezie, le youtubeur le plus puissant de France

Son influence est telle que les 60 000 billets de la deuxième édition du GP Explorer se sont écoulés en à peine 30 minutes lors de leur mise en vente : Squeezie, 27 ans, le youtubeur le plus suivi de France, revient au Mans (Sarthe) ce samedi 9 septembre pour une journée sur le circuit automobile sarthois, en compagnie d’autres stars d’internet. La première édition de l’événement en octobre 2022 a cumulé plus de 12 millions de vues. Pourtant, le nom de Squeezie ne vous dit peut-être encore rien, ou du moins pas grand-chose. France Bleu Maine vous aide à comprendre, à travers cinq infos, qui est ce phénomène de l’industrie du divertissement.

1/ Squeezie = Mylène Farmer

Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard, grandit en Île-de-France. En mai 2008, âgé d’à peine 12 ans, il se lance sur YouTube pour partager sa passion pour les jeux vidéos. Il devient quelques années plus tard le plus jeune Français à dépasser le million d’abonnés sur la plateforme, alors qu’il n’a que 17 ans. En 2023, Squeezie est le plus influent des créateurs de contenus francophones, avec plus de 18 millions d’abonnés.

"Cela fait quinze ans que Squeezie produit des vidéos sur internet", rappelle Marion Bargiacchi, journaliste spécialisée. "Ce qui lui a permis de construire depuis longtemps une audience fidèle. Quand il écoule 60 000 billets en quelques minutes pour un événement, c’est à rapprocher de l’attente que peut susciter un concert de Mylène Farmer par exemple."

GP Explorer 2 : la bande-annonce officielle

2/ Il touche à tous les domaines

À 27 ans, Squeezie n’est plus l’adolescent qui se filme dans sa chambre mais un chef d’entreprise multicartes à la tête d’un petit empire du divertissement. Bande dessinée, rap, prêt-à-porter, sport automobile : quel que soit le domaine, le vidéaste reste soutenu par ses fans avec lesquels il entretient des liens étroits grâce entre autres à la plateforme de streaming Twitch. Squeezie est aussi la première star d’internet à figurer au musée Grévin , aux côtés de son chien Natsu lui aussi très suivi sur les réseaux sociaux.

"Même si certains ne le connaissent pas encore", souligne Marion Bargiacchi, "il faut bien prendre la mesure de sa notoriété. Et comprendre qu’aujourd’hui, il a la capacité à rassembler les enfants et les parents aves ses événements".

Y'A QUOI DERRIÈRE LA PORTE ? LA REVANCHE (ft Seb, Amine, Billy)

3/ Il est millionnaire et ne s’en cache pas

Régulièrement questionné sur sa fortune lors d’interviews, Squeezie a plusieurs fois raconté comment il est devenu millionnaire à 19 ans : la vente de l’agence avec laquelle il était sous contrat lui a rapporté 4 millions d’euros en 2015. De quoi faire passer ses projets dans une nouvelle dimension. "Un énorme événement comme le GP Explorer au Mans", explique la journaliste Marion Bargiacchi, "c’est à la mesure de ce qu’est Squeezie aujourd’hui. Il a la capacité de réunir les moyens d’une chaîne de télévision pour un programme". "C’est un confort de vie de dingue", avait reconnu le vidéaste dans une émission sur Twitch en novembre 2020, peu après avoir fondé sa propre agence marketing.

4/ Il se lance à l’international

Fin août 2023, pour la première fois, Squeezie a publié l’une de ses vidéos doublée en anglais. Une nouveauté pour lui, même si d’autres créateurs de contenu français l’ont précédé. Dans cette vidéo, Squeezie est accompagné des deux pilotes de F1 Charles Leclerc et Pierre Gasly, tous deux mondialement connus. Un moyen pour lui d’aller conquérir un nouveau public en dehors de la francophonie.

5/ Il va faire l’objet d’une série documentaire

En juin 2023, Amazon Prime Video a annoncé qu’une série documentaire sur Squeezie était en cours de développement, à l’image de celle consacrée par la plateforme au rappeur Orelsan. Cette série, dont la date de sortie n’est pas connue, ferait le récit de l’ascension fulgurante du créateur de contenus depuis ses débuts. Un projet mené avec l’un de ses proches, le réalisateur Théodore Bonnet , également à la manœuvre sur le GP Explorer.