Grand témoin : Timéo, 12 ans, demi-finaliste de The Voice Kids 7 a vécu une année "incroyable"

L'année 2020 aura été une année extraordinaire pour le jeune Timéo, 12 ans. Il est demi-finaliste de la saison 7 du télé-crochet The Voice Kids, mais il a aussi eu un début de carrière dans le doublage en prétant sa voix pour le biopic sur Grégory Lemarchal et pour un dessin animé.

Malgré les conditions particulières de cette année 2020, Timéo, 12 ans, de Craon, a vécu une année réussie avec son passage à The Voice Kids et des débuts dans le doublage pour TF1 et France Télévision. Il était ce vendredi 25 décembre, notre Grand Témoin 2020.

France Bleu Mayenne : Quel est ton sentiment sur cette année 2020 qui vient de s'écouler ?

Timéo Béasse : Mon année 2020 a été incroyable ! J'ai vécu pleins de choses fantastiques, pleins d'opportunités aussi. Tout le monde n'a pas cette chance, donc je profite à fond et j'en suis heureux.

FBM : C'est quoi ton plus beau souvenir ?

TB : Je pense que c'est mon passage aux auditions à l'aveugle dans The Voice Kids. C'était la toute première fois où je rentrais sur la scène et j'étais très stressé. La pression des 4 coachs, des grandes stars, le public, les caméras, tout cela est très stressant, mais c'est ça que j'aime.

FBM : Tu mesures à ce moment-là, ce que tu es en train de faire ?

TB : Quand le mur s'est ouvert, je me suis dit : "Vas-y ! C'est ton moment !". Et ensuite quand j'entends les premiers coups de batterie, je me mets immédiatement dans ma bulle et je donne le maximum pour plaire au coach. Et cela a marché puisque les 4 coachs se sont retournés.

FBM : En tant que papa, vous devez être fier de votre fils et de ce qu'il a accompli ?

Stéphane Béasse, papa de Timéo : On est extrêmement fier de lui ! Nous également, derrière la caméra, nous étions très stressés. Et lorsque qu'un coach s'est retourné, on s'est dit : "Ça y est ! Il fait partie de l'aventure".

FBM : Timéo, tu es suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, comment tu arrives à gérer la célébrité au quotidien ?

TB : Forcement, s'occuper d'une communauté, cela prend beaucoup de temps. Il faut constamment alimenter les réseaux, mais moi, j'aime bien. Ça me permet de communiquer avec eux et de me faire des amis.

FBM : Tu es en 4e, comment ça se passe au collège avec tes camarades ?

TB : J'ai mes amis qui sont très content pour moi. Après, il y a toujours des petits jaloux, mais personnellement ça me passe au-dessus de la tête. J'ai plein de personne qui viennent me voir pour me féliciter et me dire que je chante bien. C'est très motivant !

FBM : Quels sont tes projets pour l'année prochaine ?

TB : J'ai signé dans un label pour un premier sigle avec Zoé, une autre candidate de The Voice Kids, et on envisage ensemble de faire un album. En parallèle, j'aimerais aussi continuer dans le doublage. J'ai commencé à doubler pour un dessin animé qui s'appelle "Disco Dragon" et qui sortira en 2021 sur France Télévision.

FBM : Si tu devais retenir un seul mot de cette année 2020, ce serait lequel ?

TB : Je dirais... Incroyable ou magique, je ne sais pas...