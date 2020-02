Gratien Leroy, seul candidat amateur de Top Chef 2020, se lance dans une carrière de cuisinier

Gratien Leroy, un Ardennais de 29 ans originiare de Nouzonville, est le seul candidat amateur de la onzième édition de Top Chef. Le premier épisode est diffusé ce mercredi 19 février 2020 à 21h sur M6. Gratien Leroy participe à l'émission au sein de la brigade de Philippe Etchebest, qui a lui-même passé une partie de son enfance dans les Ardennes.

Gratien Leroy s'est qualifié en remportant l'émission "Objectif Top Chef". La cuisine est une passion qui le tient depuis son enfance. Gratien a commencé à taquiner la casserole pour épauler ses parents buralistes, très pris par le travail.

Jusqu'à ce vendredi 14 février 2020, Gratien Leroy était comptable. Mais l'émission lui a donné envie de lâcher les tableurs pour les fourneaux. Il va se former avant de peut-être ouvrir son propre restaurant.

Je ne veux pas me retrouver dans Cauchemar en cuisine donc on va faire les choses bien. Je vais d'abord apprendre le métier et, quand je serai prêt, pourquoi pas ouvrir mon établissement - Gratien Leroy, candidat Top Chef 2020