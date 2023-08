Grignan, Ferrat, excès de vitesse : Geneviève de Fontenay et la Drôme et l'Ardèche

"J'ai dû la voir une bonne dizaine de fois". Quand Michel Vagnoux, ancien directeur de la foire du Dauphiné, à Romans-sur-Isère, décroche son téléphone ce mercredi 2 août, un peu avant midi, le décès de Geneviève de Fontenay vient d'être annoncé. Il est déjà au courant, concède qu'il s'y attendait. "Je l'avais eue par message, je savais qu'elle était fatiguée, un peu seule aussi en région parisienne". Sensation étrange, celle de dire au revoir à "un personnage", une femme populaire, venue de nombreuses fois dans la Drôme, une femme simple et loin de l'image sophistiquée qu'elle renvoyait, selon Michel Vagnoux.

Arrêtée pour excès de vitesse

"Quand il fallait aller au milieu des tracteurs, quand il fallait marcher sous la pluie, elle y allait", raconte l'ancien directeur de la foire du Dauphiné. "Elle y allait alors que c'était une star, la première fois que je l'ai vue, en 2001, elle arrivait à la gare TGV, et les haut-parleurs annonçaient son arrivée en gare". Michel Vagnoux se souvient aussi d'une femme qui ne disait jamais non à une photo, une dédicace, qui surtout couvait énormément ses Miss. "Quand elle organisait un défilé avec plusieurs Miss, elle repassait elle-même les robes en coulisse, elle conduisait elle-même la voiture. Une fois on m'a appelé parce qu'elle avait été arrêtée par les gendarmes, elle roulait trop vite", sourit-il.

"C'est un département que j'aime bien"

Geneviève de Fontenay, originaire de Meurthe-et-Moselle, se sentait à l'aise dans la Drôme, aussi bien avec les gens qu'avec les paysages. Nous avons fouillé nos archives, à France Bleu Drôme Ardèche. En 2010, l'ancienne patronne des Miss disait : "j'aime bien venir dans la région, j'ai visité une fois de plus le magnifique château de Grignan, et là je sors d'une célèbre chocolaterie, je repars avec un sac de chocolat, c'est sympa". Trois ans plus tard, de passage à Romans, elle évoque sa relation au public : "c'est un bain de jouvence, ça remplace les médicaments, j'ai toujours aimé les gens, ils doivent le sentir, ils viennent me voir, c'est une marque de reconnaissance, c'est pour ça que je ne dis jamais non".

Fan de Jean Ferrat

Geneviève de Fontenay, bien qu'évincée de l'organisation de Miss France, continuait ses visites dans la Drôme et l'Ardèche en tant qu'organisatrice de Miss Prestige, concours parallèle. Était-elle une inconditionnelle de Jean Ferrat ? L'histoire ne le dit pas mais en 2016, six ans après la mort du chanteur qui aimait l'Ardèche, elle sort une proposition tout à fait originale : et si la Marseillaise, trop "guerrière", était remplacée en tant qu'hymne national par "Ma France" ? Elle n'a pas obtenu gain de cause. La dame au chapeau était connue de tous, "un personnage difficile à croire si on ne la connaissait pas", juge Michel Vagnoux.