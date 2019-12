Miss Auvergne 2019 : que devient la Cantalienne Amandine Billoux, victime de grossophobie ?

View this post on Instagram

Les amis 🙋🏼‍♀️ Je tiens à faire ce post pour vous expliquer un peu mes projets à venir. Certains d’entre vous me connaissent depuis toujours, d’autres depuis quelques années, quelques mois ou bien quelques semaines, beaucoup me connaissent grâce à mon combat que je mène contre la dictature de la maigreur, car moi même j’ai vécu quelque chose que beaucoup trop de femmes encore aujourd’hui vivent, ET CE N’EST PAS NORMAL !!! J’ai rencontré des gens géniaux au sein d’une agence, non en fait au sein de LA MEILLEURE AGENCE !!! Ces personnes ne regardent pas ta couleur de peau, ton handicap, ta taille, tes mensurations, ton poids, ni même tes aspirations politiques ou religieuses. J’ai participé à un concours qui s’est révélé être positif car je continue l’aventure avec eux et je suis finaliste du TopGiirl Contest qui aura lieu en Avril 2020 à Paris. Cette agence m’a accueilli les bras ouvert et M’ACCEPTE TELLE QUE JE SUIS !!! Merci @topgiirl_agency Je reste moi même, et je vais enfin pouvoir peut être commencer à faire quelque chose que je rêve de faire depuis toute petite : du Mannequinat. • Dernière petite chose : aimez-vous ! Et comme je le répète encore.... « Toutes les femmes sont belles, la beauté n’est pas un chiffre. » 💁🏼‍♀️