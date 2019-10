La Creusoise Agathe Auproux de passage à Guéret pour son livre "Tout va bien", ses fans sont au rendez-vous

Guéret, France

Il y avait du monde ce samedi matin à la maison de la presse de Guéret ! Certes, c'est jour de marché mais ce n'est pas la raison principale. La Creusoise Agathe Auproux était en séance de dédicaces pour son livre "Tout va bien". En 224 pages, elle raconte sa lutte quotidienne face à la maladie, un cancer du système lymphatique.

En novembre 2018, Agathe Auproux apprend qu'elle est atteinte d'un lymphome, un cancer du système lymphatique. Très vite, la Creusoise estime qu'elle doit en parler à son public, à ses fans, à tous ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Une parole assumée et plus tard un récit sur papier "qui fait du bien" confie la Creusoise. Après sa rémission en juin dernier, la jeune femme a donc décidé de raconter son combat contre la maladie. "C'était toute la justification du livre, c'était de pouvoir _permettre à certaines personnes, qui traversent la même chose, de se sentir moins isolées_" explique Agathe Auproux.

C'était important pour moi de venir, mes parents souffrent actuellement d'un cancer, ce livre m'a fait beaucoup de bien"

Apporter un peu de réconfort grâce à la lecture, c'était l'objectif d'Agathe Auproux et il a été atteint pour beaucoup de ses lecteurs. Christelle a lu son livre dès sa sortie et venir à cette séance de dédicaces était une évidence. "C'était important pour moi de venir, mes parents souffrent actuellement d'un cancer, ce livre m'a fait beaucoup de bien" raconte la lectrice, avant de préciser à la fin "et puis je suis fière, Agathe Auproux est guérétoise, il ne faut pas oublier de le souligner!".

Le livre d'Agathe Auproux, "Tout va bien", est disponible en librairie depuis le 16 octobre dernier.