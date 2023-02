Guide Michelin : le restaurant toulousain de Michel Sarran perd sa deuxième étoile

Michel Sarran perd sa deuxième étoile Michelin. Le chef gersois qui possède un restaurant à son nom à Toulouse est rétrogradé comme une vingtaine d'autres chefs en France. Ces décisions ont été annoncées ce lundi soir tout juste une semaine avant la publication de la nouvelle édition du guide rouge et une cérémonie à Strasbourg pour accueillir de nouveaux étoilés.

"C'est dur, ça fait mal, c'est un coup de massue"

Michel Sarran a appris la nouvelle au téléphone, depuis Dubaï où il se trouve pour l'ouverture d'un nouveau magasin de sa chaîne Croq’Michel. L'emblématique juré de Top chef a du mal à comprendre la décision du Guide Michelin.

"C'est dur, ça fait mal car on fait un métier difficile, on a traversé le COVID, le problème de recrutement de personnel, on semblait sortir du marasme". Michel Sarran a ouvert le restaurant qui porte son nom à Toulouse en 1995, il a eu sa première étoile en 1996 et il possédait sa 2ème étoile depuis 2003. Il s'étonne : "on est complet deux mois à l'avance, donc j'ai du mal à comprendre, c'est comme si un film était décrié par les critiques et que malgré tout le public l'encense".

Millésime 2023 sévère

Deux autres restaurants perdent leur deuxième étoile : la table de l'Alpaga à Megève et Jean-Luc Tartarin au Havre.

Le guide Michelin 2023 a également rétrogradé de trois à deux étoiles la table parisienne de Guy Savoy, l'un des chefs les plus réputés au monde, et celle du Rochelais Christopher Coutanceau. Aucun chef détenteur de trois étoiles, plus haute distinction dans le monde de la gastronomie, n'avait été rétrogradé lors des millésimes 2021 et 2022, contrairement aux années 2019 et 2020.

Du côté des premières étoiles, le bilan est plus lourd, 20 tables sont rétrogradées.