Guide Michelin : trois restaurants parisiens font partie des nouveaux deux étoiles

Le guide Michelin a dévoilé jeudi son palmarès des meilleurs restaurants de France. Parmi les nouveaux étoilés 2017, trois restaurants parisiens obtiennent deux étoiles. Onze établissements parisiens et un restaurant des Hauts-de-Seine obtiennent une étoile.

Le couperet est tombé ce jeudi. Le guide Michelin a présenté ses nouveaux restaurants étoilés. Il y a 70 nouvelles étoiles dans cette édition. C'est seize de plus qu'en 2016. En Ile-de-France, ils sont quinze à faire partie du palmarès 2017.

Deux étoiles

Le Kei et La Table l'Espadon dans le 1er arrondissement et le Clarence dans le 8e arrondissement ont deux étoiles.

Une étoile

A Paris, ils sont onze petits nouveaux à enter dans la cour des étoilés. Ils ont tous obtenu une étoile : Les Jardins de l'Espadon et le Restaurant du Palais Royal (Paris 1er), Sushi B (Paris 2e), le Restaurant H (Paris 4e), Alliance (Paris 5e), Divellec (Paris 7e), Akrame, Le George (H.George V) et L'Orangerie (H. George V) (Paris 8e), L'Archeste (Paris 16e), La Scène Thélème (Paris 17e).

En Ile de France, le seul nouveau promu avec une étoile se trouve dans les Hauts-de-Seine. Il se trouve à Puteaux (92). Il s'appelle L'Escargot 1903.

La réaction de la maire de Puteaux :



#Puteaux étoilée par le guide Michelin!

Le restaurant L'Escargot , 18 rue Charles Lorilleux vient d'obtenir sa 1ère étoile tant méritée! pic.twitter.com/kYWIOJ0zfs — J.Ceccaldi-Raynaud (@Joelle_CR) February 9, 2017

Ils ont perdu leur étoile

Le Goust d'Enrico Bernardo et le Le Céladon (H. Westminster) (Paris 2e), La Truffière (Paris 5e), L'Okuda et Le Diane (Paris 8e), l' Hiramatsu et l' Akrame (Paris 16e) et le Jacques Faussat (Paris 17e) n'ont plus d'étoile.

C'est aussi le cas pour Le Pouilly à Pouilly le Fort (Seine-et-Marne) et L'Angélique à Versailles (Yvelines).