Guillaume Durand agace les internautes avec son tweet jugé "condescendant"

"Plus les gens m’abreuvent de leurs addictions admiratives aux séries, plus je leur conseille de relire Hamlet ou de s’intéresser à Manet". Avec ce tweet, le journaliste et animateur a fait réagir les internautes choqués par la “condescendance” et le “snobisme” culturel de ses propos.