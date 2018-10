Alors que Guy Roux fête ses 80 ans le 18 octobre 2018, retour sur la carrière télévisuelle de l'entraîneur mythique de l'AJ Auxerre. Outre le ballon rond, il a également connu une notoriété et popularité en étant l'égérie de nombreuses marques.

Auxerre, France

Guy Roux n'a pas "juste" été l'entraîneur charismatique de l'AJ Auxerre. Son parler et franc-parler, ses coups de gueule, sa bonhomie, ses traits de caractères devenus quasi caricaturaux l'en ont également fait un personnage. Il n'a plus seulement été un sportif, il a beaucoup côtoyé le monde médiatique et celui de la publicité. À l'occasion de ses 80 ans, qu'il fête le 18 octobre 2018, retour sur sa vie d'acteur dans des publicités qui ont forcément marqué le public.

Il soigne sa pelouse

En 1996, Guy Roux chouchoute son gazon et celle de l'Abbé-Deschamps. Sa première publicité le met en scène avec l'engrais Compo Floranide dans les mains. "À Auxerre, une de nos fiertés, c'est la pelouse. Comme dans la plupart des grands stades, elle est nourrit avec l'engrais Compo Floranide. Un vrai tapis bien vert, bien résistant. Dans mon jardin, j'utilise le même engrais !"

Il boit de l'eau, beaucoup d'eau

En 2002, c'est une pub qui va lui coller longtemps à la peau, celle pour l'eau Cristalline. L'entraîneur de l'AJA est toujours mis en scène dans l'univers du football avec ses joueurs. "La Cristalline et moi, on est inséparables... 'Oh malheureux, doucement avec la Cristalline ! Elle est si bonne !'"

De la pub pour la télé

En 2007, Guy Roux devient consultant pour Canal+. Pour l'occasion, l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre se permet de jouer non pas des pieds mais des poignets en mettant une raclée à ses nouveaux collègues. "Et c'est le buuuuuut !"

Mieux que Rocky : Guy Roux

Un vrai petit film dans lequel il endosse le rôle d'un entraîneur assidu, paternaliste, attaché à la réussite de son joueur. En 2000, Bouygues Telecom choisit l'entraîneur de l'AJA pour ses forfaits "Nomad", destinés plutôt aux jeunes. Ici, pas de textes à réciter face à la caméra mais un enchaînement de situations cocasses où il colle à la vie de son poulain, quitte à être un peu envahissant.

Il protège votre maison

Guy Roux rassure. Assis dans son fauteuil, bien au chaud à côté d'une cheminée, l'entraîneur de l'AJ Auxerre assure en 2000 la promotion du système de protection Isogard Système. "Comme je ne suis pas souvent chez moi, pour protéger ma maison, j'ai choisi Isogard Système. C'est une protection globale en cas d'intrusion, d'incendie ou de fuite d'eau. Tout est relié à une centrale qui m'avertit sur le téléphone de mon choix. Avec Isogard Système, je peux partir tranquille !"

Une voiture moins cher

En 2001, Guy Roux promeut les "40 jours Citroën" et se moque d'un transporteur et de sa remorque avec plusieurs véhicules.

Il devient analyste financier

En 2000, Guy Roux est appelé par La Banque Postale pour faire la promotion de Kaleïs, un produit financier. Il est alors mis en scène dans les tribunes de Roland-Garros aux côtés du journaliste sportif Roger Zabel. "Dis voir, toi qui t'y connais question sous, t'as pas un bon tuyau pour profiter de la bourse ?" demande Zabel. Et là, attention, réplique culte de Guy Roux : "eh, y'a pas écrit La Poste là !"

Guy Roux se démultiplie

En 2010, dans le même spot de publicité, Guy Roux (et ses clônes) endosse une casquette à l'envers, une robe à fleurs, un casque sur les oreilles, un béret et un pull à carreaux, une tenue de garçon de café et même la tenu de vendeur de cartouches d'imprimantes pour Cartridge World.

Toujours faire des économies pour la voiture

C'est en 2012 que l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre devient l’égérie du site "piecesetpneus.com". Comme d'habitude la recette du Guy Roux près de ses sous est exploitée à fond, "_avantageux _", "des prix vraiment bas" , "moins cher". Guy Roux devient aussi le coach des employés de l'entreprise. "On intercepte, on livre, sans prolongation ! (...) Cliquez, posez, roulez !"

Voyager moins cher

Les publicitaires ont bien compris que le filon "radin", "économe" est porteur. Guy Roux le revendique et il devient un prescripteur de bons plans. La publicité est animée, pour "trouver en ligne le vol le moins cher". Qui est ce publicitaire qui eût l'idée un jour de placer Guy Roux sur un nuage, avant de s'envoler en s'accrochant aux ailes d'un avion ?! "Vol24.fr, nous nous tenons ce que les autres promettent !"