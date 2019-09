Guy Roux : "Radio France a apporté du professionnalisme à la radio"

Il a été l’entraîneur emblématique de l'AJA pendant plus de 40 ans. A tel point que son visage et son nom sont toujours aujourd'hui indissociables de la renommée de la ville d'Auxerre et de son club de football. Guy Roux se souvient de la naissance de Radio France Auxerre, en fin d'année 1988. "Je me souviens d'abord d'un vin d'honneur dans une cave de la mairie, avec le PDG de Radio France de l'époque. moi j'étais content, car c'était un média qui rejoignait notre dimension puisque nous étions en première division. Il y avait déjà des radios locales dont on était content, mais Radio France Auxerre a apporté un peu plus de professionnalisme à la radio."

Moi je souhaitais qu'il y ait le plus de journalistes possibles

L'ancien entraîneur assure qu'il n'a eu que de rares conflits avec les journalistes au cours de sa carrière. "Sauf s'ils donnaient de fausses informations, ou s'ils donnaient une information qui pouvait nuire à la préparation du match".

Le visage du football auxerrois se souvient de ses rapports avec la presse pendant sa carrière : "c'était très simple, c'était dans mon bureau. Les journalistes entraient derrière moi quand je rentrais les ballons et puis voilà. Moi, je souhaitais qu'il y ait le plus de journalistes possibles. C'était un élément de propagande pour avoir du monde aux matchs !" dit-il en riant.

Guy Roux reconnait que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui : "c'est devenu partout beaucoup plus solennel. Même à Auxerre ! Alors que le nombre d'informations est toujours le même".

Ecoutez les souvenirs de Guy Roux sur les 30 ans de France Bleu Auxerre

Guy Roux, invité de France Bleu Auxerre, interrogé par Isabelle Rose Copier

à lire aussi Elisabeth et Yvon, 8 ans d'amour grâce à France Bleu Auxerre