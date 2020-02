H24, la deuxième soirée sur TF1 ce lundi 10 février

C'est la deuxième soirée ce lundi sur TF1 pour la série médicale"H24" en partenariat avec France Bleu, Et ce soir il y a non pas deux mais trois épisodes inédits à découvrir, en voici le résumé.

Entre patients, médecins et vie privée, les quatre infirmières de H24 relèvent tous les jours de nouveaux défis au sein des urgences chirurgicales de l’hôpital Fleming. Gabrielle, Sofia, Florence et Tiphaine sont quatre femmes d’exception qui cachent chacune un secret, une blessure et des rêves…

Episode 3

Quand Tiphaine prend en charge un patient en attente d’une grève de foie, elle blêmit : il la connaît et menace de révéler son secret… Florence reçoit les confidences d’une femme prête à donner un de ses reins pour sauver son mari.

Un épisode avec la participation de Pascal Légitimus

épisode 4 de la série H24 sur TF1 - TF1

Episode 4

Florence est bouleversée par une patiente très gravement malade qui refuse la transfusion qui pourrait la sauver, tandis que Sofia tente de soigner la jambe d’un garçon sévèrement blessé. Mais contre toute attente ce dernier souhaite être amputé. Pourquoi ?

Un épisode avec la participation de Antoine Duléry

Episode 5

L’enterrement du mari de Gabrielle bouleverse toute l’équipe sans apaiser les tensions entre Gabrielle et sa fille, Rebecca. A l’hôpital, Florence découvre le prêtre avec une blessure par balle. Il se débat avec une addiction qui fait échos à la sienne…