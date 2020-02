H24, les deux derniers épisodes sur TF1 ce lundi 17 février

C'est la troisième et dernière soirée ce lundi sur TF1 de la série médicale"H24" en partenariat avec France Bleu,

Entre patients, médecins et vie privée, les quatre infirmières de H24 relèvent tous les jours de nouveaux défis au sein des urgences chirurgicales de l’hôpital Fleming. Gabrielle, Sofia, Florence et Tiphaine sont quatre femmes d’exception qui cachent chacune un secret, une blessure et des rêves…

Episode 6

Capucine, la fille de Sofia, manque de se noyer, elle est prise en charge à l’hôpital, entre la vie et la mort, laissant Sofia perdue entre Antoine et Erwan. Tiphaine annonce à une jeune femme la mort clinique de sa mère, et tente de freiner le Docteur Amyot qui veut tout de suite l’accord pour prélever ses organes.

Un épisode avec la participation de Marie Fugain

Anne Parillaud dans H24 - TF1

Episode 7

Florence accueille un vieux monsieur atteint d’une insuffisance cardiaque sévère. Il aimerait tant voir son fils avant de mourir, mais arrivera-t-il à temps ? Tiphaine fait face à une famille accidentée de la route, elle pense que les hématomes du petit garçon ne sont pas dus qu’à l’accident…

Un épisode avec la participation de Michel Jonasz