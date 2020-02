H24, sur TF1, les deux premiers épisodes ce lundi 3 février

Entre patients, médecins et vie privée, les quatre infirmières de H24 relèvent tous les jours de nouveaux défis au sein des urgences chirurgicales de l’hôpital Fleming. Gabrielle, Sofia, Florence et Tiphaine sont quatre femmes d’exception qui cachent chacune un secret, une blessure et des rêves…

Episode 1

Pour sa première journée aux urgences chirurgicales de l’Hôpital Flemming, Tiphaine fait face à une patiente qui refuse une opération vitale. Le reste de l’équipe est mobilisé pour sauver un jeune père de famille en attente d’une greffe de coeur. Chaque minute compte, il faut faire vite…

Un épisode avecla participation de Liliane Rovere

H24 sur TF1, 2e épisode - TF1

Episode 2

Sylvie revient aux urgences, gravement malade, tandis que Nora risque de perdre la garde de son enfant. Florence et Sofia mettent tout en œuvre pour éviter le pire. C’est alors qu’un patient étrange cherche des laxatifs…

Un épisode avec la participation de Fauve Hautot (Nora)