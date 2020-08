Hadja Cissé, candidate marnaise de Koh-Lanta, guerrière sur le terrain et femme au grand coeur

Avec son mètre 83, elle fait la loi sur les terrains de handball. Internationale sénégalaise, Hadja Cissé a joué dans plusieurs clubs français comme Nice, Cannes et Fleury-les-Aubrais. Un club avec lequel elle a remporté la Coupe de la Ligue et le titre de vice-championne de France en 2016.

Originaire d'Epernay, l'arrière gauche joue aujourd'hui au club de Reims. Sur le terrain, c'est une guerrière se souvient Magali Villaume, une ancienne dirigeante du club sparnacien : "Avec sa ténacité et sa persévérance, elle a vite pris le dessus sur les autres, c'est un caractère qui l'a fait énormément progresser dans le bons sens du terme, surtout dans ses performances défensives qui ont été reconnues par la suite." Et en dehors du terrain, c'est une femme au grand cœur toujours prête à aider les autres : " Elle s'occupait des petits quand on organisait des tournois et elle était la première à prendre le maillot de gardienne quand la gardienne habituelle était absente. "

Hadja Cissé compte bien mettre ces qualités à profit pour atteindre les poteaux de Koh-Lanta." C'est vraiment le dépassement de soi, l'abnégation, s'adapter aux gens et les gens doivent s'adapter à toi. C'est vraiment comme dans le monde du handball, c'est juste que les profils sont un peu différents. J'ai l'habitude de la vie de groupe donc ça aide un peu", dit-elle.

Elle réalise son rêve de gosse

C'est la première fois qu'elle participe à ce jeu de survie, elle mesure sa chance : "Chaque année, il y a des milliers de candidatures et on est 24 à être pris donc c'est une fierté et même un honneur de participer à cette émission ".

La jeune femme de 28 ans est surtout une grande fan du jeu d'aventure de TF1 : "Ca a toujours été un rêve de gamine. Depuis mes 10 ans, je regardais l'émission, mais ma carrière ne m'a pas permis d'envoyer ma candidature avant. Je trouvais que c'était une émission où il y avait des épreuves physiques, mentales, de survie et en tant que sportive de haut niveau j'ai toujours été mise dans des bonnes conditions et je voulais me tester seule, voir ce que je valais".

Pour son frère Bakeba, 26 ans, Hadja a tout de la grande sœur idéale : "Elle est marrante, elle a un énorme cœur et elle est toujours prête à aider les autres que ce soit moi quand j'ai un problème ou mes amis, qu'elle ne connait pas forcément, elle est toujours- là pour les conseiller

Cette année, il n'y aura pas deux mais quatre équipes qui participeront à l'émission. Elles représentent le Nord (équipe violette), le Sud (équipe bleue), l'Ouest (équipe orange) et l'Est (équipe verte) de la France. C'est au sein de cette dernière équipe qu'Hadja Cissé tentera de remporter la victoire : "Je suis très fière et contente de représenter la région Grand Est. Je suis très attaché à l'Est de la France car je suis né à Epernay et c'est une région qui a accueilli mes parents. J'ai été faire toute ma formation en Lorraine donc l'Est de la France, c'est clairement chez moi. "

Les autres candidats de la tribu de l'Est :

Benjamin, 20 ans, benjamin de l'aventure © Radio France - Laurent Vu/ALP/TF1

Laurent, 48 ans, professeur d’histoire-géographie en Isère. © Radio France - Laurent Vu/ALP/TF1

Bertrand-Kamal, 30 ans, animateur et responsable de clubs de vacances de Dijon. © Radio France - Laurent Vu/ALP/TF1

Alexandra, 32 ans, maman de deux petites filles et comptable installée dans le pays de Gex, dans l’Ain. © Radio France - Laurent Vu/ALP/TF1

Joaquina, 38 ans, boulangère, installée dans le Rhône. © Radio France - Laurent Vu/ALP/TF1

Le premier épisode de la saison 2020 de Koh-Lanta est diffusé, vendredi 28 août sur TF1.