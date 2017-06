Hallyday, Mitchell et Dutronc "heureux de se retrouver" pour la tournée des "Vieilles Canailles"

Alors qu'ils terminent les répétitions de leur tournée des "Vieilles Canailles", Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc se sont livrés avant de prendre la route et de passer par le Matmut Atlantique de Bordeaux le 1er juillet prochain.

"J'serai content quand tu seras mort, vieille canaille" dit la chanson originale, tout l'inverse évidemment de l'amitié qu'affichent les trois copains alors qu'ils terminent à la Seine Musicale à Paris les dernières répétitions de leur tournée. Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, trois septuagénaires ravis de reprendre la route : "Je suis très heureux de retrouver mes compères, attaque Johnny. C'était dommage de n'avoir fait que Paris la première fois, beaucoup de fans me demandaient de venir la faire en province". Ce sera le cas cet été.

Johnny rassure sur son état de santé

17 dates entre le 10 juin et le 17 juillet, pas de quoi inquiéter Johnny malgré l'annonce récente de son cancer. "Je ne vois pas cette tournée comme un marathon... Je vais du mieux possible, je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. Pour moi cette tournée est bénéfique moralement" a confié Johnny Hallyday. "Johnny c'est Robocop" a plaisanté Eddy Mitchell !

Une tournée au cours de laquelle l'idée est de prendre du plaisir, de s'amuser : "Le but de ce spectacle, c'est de se foutre un peu de notre gueule" a rigolé Johnny. Et les trois "papys" ne manque pas d'humour à l'image de Jacques Dutronc répondant du tac-au-tac "les impôts" au pourquoi de cette nouvelle tournée, provoquant le rire de ses camarades.

Les trois se connaissent depuis une cinquantaine d'années et ne manquent pas d'anecdotes : Hallyday a volé quelques vinyles à Mitchell, Dutronc était surnommé "Calcif" (ou "Gaston" selon Eddy Mitchell, rien à voir donc...). Une complicité évidente, et pas nécessairement besoin de beaucoup de répétitions pour retrouver la dynamique du trio : "on s'amuse beaucoup, on fait des blagues" ajoute Johnny.

Alors à quoi s'attendre le 1er juillet prochain au Matmut Atlantique de Bordeaux ? Eddy Mitchell a donné un avant-goût : "Il y aura un grand orchestre, les trois compères entrent en scène et entonnent "Les Play-boys" de Dutronc et après on enchaîne". Increvables les "Vieilles Canailles" !