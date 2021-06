Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé dans un communiqué publié ce dimanche 6 juin la naissance de leur fille vendredi dernier. Elle se prénomme Lilibet "Lili" Diana.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur fille Lilibet "Lili" Diana

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant.

Une petite Lilibet "Lili" Diana est arrivée dans la famille du prince Harry et de Meghan Markle. Le couple a fait part ce dimanche 6 juin dans un communiqué de son "immense joie". "Elle est bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer", écrit-il. Il s'agit du deuxième enfant du couple princier, après Archie, né en 2019.

La petite fille est née vendredi matin à Santa Barbara, en Californie et pèse près de 3,5 kilos. Meghan Markle et sa fille "sont en bonne santé", précisent le Duc et de la Duchesse de Sussex dans le communiqué.

Des prénoms en hommage à la Reine Elizabeth et à la princesse Diana

"Le couple a indiqué avoir nommé leur second enfant Lilibet en référence au surnom donné par la famille royale à la Reine d'Angleterre, l'arrière grand-mère du bébé", précise la BBC. Son second prénom, "Diana", rend quant à lui hommage à la mère du prince Harry, la princesse Diana. La petite fille pointe à la huitième place dans l'ordre de succession à la couronne britannique.

La reine Elizabeth II et la famille royale sont "ravis", a déclaré une porte-parole de Buckingham. Sur Twitter, le compte officiel de la famille royale "félicite le Duc et de la Duchesse de Sussex" et précise que "Lilibet est la 11e arrière-petite-fille de la Reine". De son côté, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a adressé au couple ses "félicitations".

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mis en retrait de la famille royale, de façon effective depuis avril 2020. Dénonçant la pression des médias sur leur couple, ils se sont installés en Californie. Dans un entretien choc accordé à l'animatrice de télévision Oprah Winfrey en mars dernier, ils ont aussi rapporté qu'un membre non nommé de la famille royale s'était inquiété de la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie, avant sa naissance. La déclaration avait jeté un froid entre le couple et le reste de la famille royale.