Haute-Loire : une partie des habitants de Dunières mystérieusement privée de certaines chaînes de télévision

Certains habitants de la ville de Dunières (Haute-Loire) sont privés de chaînes de télévision, principalement celles du groupe France Télévisions, depuis environ un mois. Le mystère sur l'origine de ce problème technique reste entier.

Depuis plusieurs semaines, des habitants de la commune de Dunières à l'est de la Haute-Loire, sont privés de certaines chaînes de télévision, particulièrement celles du groupe France Télévisions. Pour Céline et Christophe, un jeune couple de la ville, les ennuis ont commencé il y a environ un mois : "le son grésillait, j'avais des images qui restaient bloquées, c'était très saccadé. J'ai contacté mon opérateur, fait changé mon décodeur télé, ma box internet, je commence un peu à désespérer."

Céline et Christophe font même partie de ces habitants de Dunières qui réfléchissent à refuser de payer la redevance :"il faut voir combien de temps ça dure et s'ils arrivent à trouver une solution, mais si cela dure encore quelques mois, c'est possible oui, parce qu'on ne peut pas rester 6 mois, en payant pour rien" explique Céline surtout déçue de ne pas pouvoir regarder l'édition régionale du journal de France 3.

Un mystère technique

Le problème est vraisemblablement lié à la TNT, il faut donc d'abord regarder du coté des émetteurs. Pour Dunières, deux sociétés jouent un rôle à un moment ou à un autre de la transmission du signal : TDF et Towercast. Aucun des deux n'a enregistré de souci au niveau de la transmission lors de ces dernières semaines. À Towercast, on explique en revanche que les violents orages et les inondations de juin dernier dans cette partie de la Haute Loire avaient effectivement endommagé temporairement les transmissions, mais que tout est rentré dans l'ordre depuis longtemps.

Il existe également une seconde piste. Elle mène à la 4G, certains opérateurs émettent sur une fréquence proche de celle de la TNT, ce qui pourrait, par intermittence, occasionner des coupures sur les téléviseurs. À Dunières, les problèmes persistent et pour l'instant aucune de ces pistes n'est confirmée.