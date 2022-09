Haute-Savoie : importante panne sur le réseau SFR, au moins 9.000 clients privés de téléphone

Une importante panne touchait ce jeudi soir le réseau de téléphonie mobile et fixe de plusieurs opérateurs sur le secteur des Aravis en Haute-Savoie. De nombreuses communes sont impactées.

La panne affecte les réseaux SFR et Bouygues

Attention si vous habitez dans le massif des Aravis et la vallée de Thônes en Haute-Savoie. Suite à des travaux, une importante panne touche depuis la mi-journée ce jeudi le réseau de téléphonie mobile et fixe des opérateurs SFR et Bouygues (il s'agit d'un réseau mutualisé). "La panne s'est produite sur un routeur situé à Saint-Jean-de-Sixt, au total ce sont 11 antennes mobiles du secteur qui sont affectées", nous précise-t-on. Le routeur concerné est un équipement important du réseau qui permet de rapatrier le service des 11 sites mobiles.

Des milliers de clients impactés

Selon nos informations, au moins 9.000 clients sont privés de téléphone mobile et fixe (les postes fixes étant reliés par les box). De nombreuses communes sont impactées : Grand Bornand, Thônes, La Clusaz, ou encore Manigod. Commencée à 11h50, la panne était toujours en cours vers 18h. "Nos ingénieurs radio (arrivés sur le site vers 17h) sont mobilisés pour rétablir la situation au plus vite". Selon SFR, un retour à la normale est espéré dans la soirée de ce jeudi 15 septembre.

Les personnes qui ne peuvent plus appeler les secours depuis leurs téléphones mobiles ou fixes sont invitées à se rendre directement dans les casernes de pompiers du secteur : Manigod, Saint-Jean-de-Sixt, Les Villards-sur-Thônes, Thônes et La Clusaz.