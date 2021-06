Haute-Vienne : le fief de Poulidor vibre pour son petit-fils Mathieu van der Poel sur le Tour de France

Avec un pedigree comme le sien, de nombreux fans de Mathieu van der Poel estiment que le jeune néerlandais était prédestiné à briller sur le Tour de France. C'est donc avec beaucoup d'attention que les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat, fief de son grand-père Raymond Poulidor, suivent ses performances. Dimanche, ils ont ainsi savouré sa victoire sur la deuxième étape et la prise du maillot jaune. Maillot jaune qu'il conserve à l'issue de la troisième étape disputée ce lundi entre Lorient et Pontivy. Et quoi qu'il arrive pour la suite, le petit fils de Poupou - qui est aussi le fils d'Adrie van der Poel, porteur du maillot jaune durant une journée en 1984 - peut compter sur l'indéfectible soutien des Miaulétous.

"Tout petit, Mathieu voulait toujours gagner" - Jean-Pierre Micaud, ami très proche de Raymond Poulidor

Parmi les plus fervents supporters de Mathieu van der Poel à Saint-Léonard-de-Noblat, il y a Jean-Pierre Micaud, qui l'a connu tout petit. Cet homme est un ami d'enfance de Raymond Poulidor, amitié qui a duré près de 70 ans, jusqu'au décès du champion en novembre 2019. Jean-Pierre Micaud avoue qu'il a écrasé une larme en voyant le jeune néerlandais enfiler ce fameux maillot jaune qui a toujours échappé à son grand père. Très ému, il n'est toutefois pas étonné.

"Quand il venait chez papy et mamie, il ne se passait pas un jour sans qu'il monte sur un vélo. Et tout petit, Mathieu voulait toujours gagner, même quand il s'amusait avec son frère. Quand vous voyez ce qu'il est devenu, pour moi c'est quelque chose de formidable !"

"Le petit du pays", comme son grand-père

Pour beaucoup d'habitants de Saint-Léonard-de-Noblat, ce maillot jaune porté par Mathieu van der Poel symbolise une injustice enfin réparée. "Comme on disait, c'était l'éternel second, mais plus maintenant, grâce à son petit fils. C'est une revanche et surtout une belle fierté pour tout le monde", commente Mario qui tient un restaurant dans la commune et se réjouit de la notoriété que ça va continuer d'apporter. D'ailleurs, Mathieu van der Poel semble adopté d'office. "Forcément le petit-fils, c'est le petit du pays" commente un habitant, tandis qu'un autre précise : "malgré son nom néerlandais, il est en effet Miaulétou de cœur."

Cet attachement de Saint-Léonard-de-Noblat à Mathieu van der Poel n'est d'ailleurs pas une question d'opportunisme lié à ses succès. Pour Eric, il s'explique surtout par le lien visiblement très fort entre le petit-fils et son grand-père. "Il a le culte de son grand-père, le souvenir de son grand-père qui l'a beaucoup marqué." Olivier confirme et ajoute "C'est beau, c'est une histoire de famille. Ça me donne la chair de poule !"

La stèle en hommage à Raymond Poulidor, dans son fief de Saint-Léonard-de-Noblat où ses supporters encouragent désormais son petit-fils Mathieu van der Poel © Radio France - Nathalie Col

Et comme l'a fait Mathieu Van der Poel après sa victoire d'étape dimanche, les fans de Raymond Poulidor lèvent le regard et un doigt vers le ciel en évoquant cette relève. Ils sont persuadés que Poupou est sur un petit nuage en ce moment, car selon eux, son petit fils a déjà réussi son tour de France.