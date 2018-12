Héritage de Johnny Hallyday : la justice gèle une partie des revenus tirés des ventes d'albums de Johnny

La justice a décidé ce mardi de geler une partie des revenus tirés des ventes d'albums de Johnny Hallyday. Une petite victoire pour David Hallyday et Laura Smet. Les deux aînés du chanteur décédé en décembre 2017 contestent le testament de leur père qui a choisi de léguer l'ensemble de sa fortune à sa veuve et dernière épouse, Laeticia Hallyday, et leurs deux filles, Jade et Joy.

37,5% des royalties pour David et Laura

David et Laura réclamaient que les majors Warner, Universal et Sony, les trois maisons de disque qui ont accompagné Johnny Hallyday tout au long de sa carrière, mettent sous séquestre les trois quarts des revenus tirés des ventes d'albums du rockeur.

La justice a finalement ordonné le gel de 37,5% des royalties générés par la vente des disques, ce qui correspond à la part des deux aînés du chanteur selon le droit français.

Le 13 avril dernier, le tribunal de Nanterre avait déjà ordonné le gel partiel du patrimoine immobilier de Johnny Hallyday et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur et d'artiste en attendant le règlement de sa succession. La justice française doit décider si c'est la loi américaine ou le droit français qui s'applique à la succession de Johnny Hallyday. L'audience décisive est prévue fin mars