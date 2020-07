Moins de deux semaines après l'annonce de la signature d'un accord définitif entre Laeticia Hallyday et Laura Smet, la veuve de Johnny Hallyday évoque l'héritage du rockeur dans un entretien à Paris Match. Son ex-belle-fille lui répond vivement.

Héritage de Johnny Hallyday : Laura et Laeticia s'affrontent de nouveau par médias interposés

Laeticia Hallyday, opposée pendant deux ans à Laura Smet et David Hallyday, les enfants de son mari, Johnny Hallyday.

On aurait pu croire la bataille autour de l’héritage de Johnny Hallyday terminée, après plus de deux ans de bataille judiciaire. Pas tout à fait. Moins de 15 jours après l'annonce de la signature d'un accord définitif entre Laeticia Hallyday et Laura Smet, la veuve de Johnny Hallyday évoque l'héritage du rockeur dans un entretien à Paris Match. Son ex-belle-fille réagit.

"Du patrimoine, un peu de trésorerie, et beaucoup de dettes"

Ce que Johnny a laissé après sa mort en décembre 2017, c'est "du patrimoine, un peu de trésorerie, et beaucoup de dettes", selon Laeticia Hallyday. Elle se présente comme "gardienne de la mémoire de son mari" et évoque une forme "d'apaisement".

"Je vais devoir rembourser la dette fiscale, c'est mon devoir" explique Laeticia Hallyday à Paris Match, sans confirmer ni infirmer le montant de cette dette avancé par l'hebdomadaire, de 34 millions d'euros. Selon Paris Match Laeticia Hallyday conserve les maisons et les dettes, Laura Smet reçoit quelques millions et des objets de son père.

Laeticia Hallyday a "commis l'irréparable" selon Laura Smet

La fille ainée de Johnny Hallyday refuse de détailler cet accord mais réagit très vivement, chez nos confrères de RTL. "Il n'y aura jamais de paix possible" dit Laura Smet.

Selon elle, son ex belle-mère a franchi une ligne, commis l'irréparable en l'empêchant, avec son frère David Hallyday, de voir leur père avant sa mort. "Une histoire sordide", une "déchirure" pour la fille du chanteur.