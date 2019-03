Héritage de Johnny Hallyday : une audience décisive au tribunal de Nanterre

Hommage populaire à Johnny Hallyday, en présence de Laeticia de ses filles Joy et Jade, de Laura Smet et de David Hallyday, le 10 décembre 2017 à la Madeleine à Paris.

Qui de la justice française ou de la justice américaine va pouvoir trancher le litige autour de l'héritage de Johnny Hallyday, pour lequel se déchirent ses héritiers ? La question sera une nouvelle fois au centre des débats ce vendredi, au tribunal de Nanterre. La décision sera rendue ultérieurement.

Depuis un an, la veuve du chanteur est en conflit avec les aînés de la star, Laura Smet et David Hallyday, qui contestent le testament de leur père, décédé en décembre 2017, puisqu'il désigne Laeticia et les deux filles du couple, Jade et Joy, seules héritières de l'ensemble du patrimoine de Johnny.

Où vivait Johnny ?

La question clé, débattue à la demande des avocats de Laeticia Hallyday, sera de savoir quelle était la "résidence habituelle" de Johnny. Dans un communiqué, le tribunal de Nanterre affirme qu'il appartiendra au juge de "procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès".

Tous les déplacements du chanteur vont être évoqués durant l'audience, mais aussi "le centre économique de ses intérêts", "les lieux de scolarisation de ses enfants", et "sa volonté de mourir en France".

Laeticia va-t-elle gagner la bataille ?

Si la résidence américaine de Johnny est démontrée, Laeticia gagne la partie. Elle héritera des biens de son mari, en lien avec la société San Pasqual, gestionnaire du trust, où les biens seront placés. Mais si le droit français est appliqué, tous les biens seront distribués entre chaque héritier : 25 % pour Laeticia, et les 75 % restants seront partagés entre les quatre enfants, Joy, Jade, Laura et David. Si le tribunal se déclare incompétent, une nouvelle procédure devra être engagée aux Etats-Unis.

Les avocats de Laura Smet et David Hallyday ont déjà obtenu en avril 2018 un placement sous séquestre des droits d'auteur du chanteur et de ses propriétés françaises. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a aussi prononcé le gel de 37,5% des royalties, les redevances sur les ventes d'album, dues à l'artiste par ses maisons de disque Sony, Universal et Warner, à la fin 2018.