Un nouveau rendez-vous judiciaire ce jeudi dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Depuis plusieurs mois, David et Laura contestent le testament de leur père. Le tribunal de Nanterre devrait donner le coup d'envoi de la procédure et fixer le calendrier du procès.

Procès ou accord à l'amiable ? Lors de cette audience non-publique, le juge va répondre à cette question. Le 13 avril dernier, les deux enfants biologiques du rockeur ont obtenu le gel d'une partie des avoirs de leur père en attendant que le litige soit tranché sur le fond. Une première victoire mais la bataille judiciaire contre Laeticia est loin d'être finie.

Pas de compromis en vue

Entre les deux camps, le règlement à l'amiable semble s'éloigner de jour en jour. Avant l'audience de ce jeudi, les avocats des deux parties ont tenté de trouver un accord mais visiblement l'échange a tourné court. Le contenu de cette discussion varie suivant les versions des avocats. L’un des avocats de Laura Smet a affirmé avoir passé un appel « informel et confidentiel » à la partie adverse. Quant à l’entourage de Laeticia Hallyday, il a repoussé la possibilité que les parties s’engagent dans une médiation, estimant qu’il n’y avait pas eu réellement de "prise de contact".

Un procès de plusieurs années

Sans compromis, le juge devrait donc donner le coup d'envoi de la procédure et le calendrier du procès. Après la forme, la justice s'attaque au fond de l'affaire. Faut-il appliquer le droit français, qui interdit de déshériter ses enfants, ou le droit américain comme le souhaite Laeticia ? A l'issue de cette audience, on connaîtra très certainement la date des premières plaidoiries. Elle ne devraient pas avoir lieu avant 6 mois ou 1 an. C'est une très longue bataille judiciaire qui s'annonce car il y a de grosses sommes d'argent en jeu. Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet pour l'état-civil, représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros : propriétés, voitures de luxe et droits issus des 1.160 chansons qu'il a interprétées.