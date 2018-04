C'est l'un des concerts de légende du festival manceau Europajazz : en 1991, Jacques Higelin répond à l'invitation du directeur du festival, Armand Meignan, pour une création avec le musicien Andy Emler. Un concert où rien ne va se passer comme prévu, jusqu'à un final digne du carnaval de Rio.

Higelin ne voulait pas monter sur scène... et finit dans la rue !

"Je ne ferai que du clavier, me dit Higelin, je veux être payé au même tarif que les autres musiciens", raconte Armand Meignan. Après deux jours de répétition, et le palais des Congrès est archi-plein, avec 1800 spectateurs pour une jauge à 1500. "L'orchestre démarre et au bout de 30 minutes, Jacques Higelin me dit : ça joue très bien sans moi, que veux-tu que je fasse de plus ? Je vais les déranger !".

Le public, bien sûr, ne comprend pas et s'impatiente. "Jacques s'est enfin décidé à venir faire trois petites chansons avant de repartir, mais bien sûr tout le monde le réclamait. A la fin, il a compris qu'il devait faire quelque chose. Alors il a emmené avec lui les 12 percussionnistes de la batucada prévue dans la création pour descendre dans la salle et emporter tout le monde avec lui en frappant un tambourin, jusque dans le hall et ensuite dans la rue, tout autour du Palais des Congrès !".

La police intervient

La police, avertie par des voisins "non mélomanes", finira par intervenir pour tapage nocturne. "A deux heures du matin, je retrouve Jacques Higelin assis sur les marches de l’entrée des artistes en pleine discussion sur le sens de la vie (et de la mort !) avec Miloud, technicien plateau, devenu pour un soir son confident !", poursuit Armand Meignan. "Quelle nuit et quelle création !"

Higelin au Mans dès les années 70

Armand Meignan avait fait venir Jacques Higelin au Mans dès les années 70, au cinéma ABC et à la salle de basket Gouloumès. "C'était sa période rock et _ce sont des souvenirs magnifiques_, avec des musiciens anglais extraordinaires et un Jacques Higelin vraiment très chaleureux. C'est cela qui m'a permis de le réinviter à l'Europajazz quelques années plus tard".