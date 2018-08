L'hommage public prévu à Poitiers ce vendredi 17 août pour Joël Robuchon s'organise. Plus de 500 chefs sont annoncés, dont des grands noms français et internationaux de la gastronomie. Le public pourra également accéder à l'intérieur de la cathédrale et le parvis sera sonorisé.

Poitiers, France

La cérémonie religieuse en hommage à Joël Robuchon est en train de s'organiser à Poitiers, à la cathédrale Saint-Pierre, vendredi 17 août à 15 h, portée par la famille et les proches du chef multi-étoilé.

Une messe... sans cercueil

Les obsèques de Joël Robuchon ont déjà eu lieu, "dans la plus stricte intimité", selon la porte-parole de la famille. La cérémonie prévue vendredi à 15h en la cathédrale de Poitiers sera donc une messe, célébrée par l'archevêque de Poitiers Mgr Pascal Wintzer, pour permettre aux amis et au grand public de rendre hommage au plus grand cuisinier du siècle. Les deux enfants du chef, Eric et Sophie, seront présents.

Alain Ducasse et Guy Savoy parmi les 500 chefs

Plus de 500 chefs s'installeront en tenue blanche de cuisiniers dans la nef de la cathédrale, dont "les plus grandes toques françaises et internationales", selon le communiqué : d'après nos informations, Alain Ducasse sera présent ainsi que Guy Savoy ou encore la femme de Paul Bocuse.

La cathédrale, qui compte environ un millier de places, accueillera également une centaine de Meilleurs Ouvriers de France, un des nombreux titres obtenus par Joël Robuchon.

Des Japonais dans l'assistance

Pour les personnalités politiques, on ne sait pas encore qui représentera l'Etat et le gouvernement mais les personnalités locales assisteront à cette messe comme l'ancien Premier ministre et ancien sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin.

Une délégation japonaise est également annoncée, puisque Joël Robuchon aimait beaucoup ce pays, où il a inauguré son concept de l'Atelier en 2003 à Tokyo. Le patron de Sony serait du voyage, sachant que Joël Robuchon a signé un partenariat avec cette entreprise au Japon.

Des hauts-parleurs sur le parvis

Une belle photo du chef cuisiner aux 32 étoiles sera installée sur la façade de la cathédrale et la messe sera retransmise par des hauts-parleurs sur le parvis, pour permettre au grand public d'écouter les allocutions. Il n'y aura finalement pas d'écran géant.

Si la nef de la cathédrale sera réservée aux invités et aux proches, le public pourra accéder aux bas-côtés, à droite et à gauche de la nef, pour assister à l'hommage. La circulation et le stationnement aux abords de l'édifice seront adaptés.

Joël Robuchon, né à Poitiers, est décédé le lundi 6 août à l'âge de 73 ans.