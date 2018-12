Hommage à Johnny - Le Stéphanois Chris Evans chantera trois titres dimanche

Saint-Étienne, France

Journée spéciale ce mercredi sur France Bleu pour les un an de la mort de Johnny Halliday, décédé le 5 décembre 2017 à l'age de 74 ans. On vous fait gagner des cadeaux ce mercredi matin. Il suffit de nous appeler pour témoigner après un disque de Johnny.

Une messe et un hommage dimanche

Dimanche matin, ce sera le temps de l'hommage. Avec une messe d'abord en l'église de la Madeleine à Paris ou l'idole des jeunes a été inhumé il y a un an, jour pour jour. La messe sera suivie d'un hommage musical.

Parmi les artistes invités, il y aura le Stéphanois Chris Evans, de son vrai nom Christian Voron. Celui qui interprète Johnny Halliday depuis quarante ans, sort un album de reprises. Et il a été invité à chanter.

On n'a pas l'impression qu'il est parti avec toutes ces émissions de télé, de radio. [...] J'ai rencontré Johnny pour la première fois à l'Olympia en 1980. Un soleil. J'ai alors compris pourquoi il représentait autant.

Pour Chris Evans, Johnny Halliday n'est pas vraiment parti. Copier

Je ressens une grande tristesse chez les fans qui faisaient quinze dates sur une tournée. Il n'y a plus ces rendez-vous pour se retrouver. Ce sera une grande émotion le 9 décembre à la Madeleine.

Chris Evans chantera trois titres

Chris Evans nous livre "en exclusivité" les trois titres qu'il chantera dimanche. _"Noël interdit, ce n'est pas la plus connus et mais c'est une belle chanson,_ Si tu pars et L'envie, certainement la plus spectaculaire. Celle qui résume pour moi le mieux Johnny."

C'est en travaillant ses chansons qu'on se rend compte quelle voix incroyable il avait. Moi au niveau de l'ampleur de la voix, je suis au niveau du Johnny des années 70. Mais pas le Johnny des années 2000. Car il envoie à fond!

Pour Chris Evans, la chanson "L'envie" résume le mieux Johnny. Copier

La messe aura lieu à 11h dimanche, suivi d'un hommage musical en l'église de la Madeleine à Paris.