Alsace, France

Les obsèques de Paul Bocuse auront lieu vendredi matin à Lyon. Le "pape de la gastronomie française" est décédé samedi dernier à 91 ans. En Alsace, depuis quelques jours, les chefs étoilés proposent à leur carte l'une des spécialités de Bocuse : la soupe aux truffes VGE (pour Valéry Giscard d'Estaing). Une façon de rendre hommage au maître tout en cuisinant un plat de saison.

La soupe aux truffes VGE est proposée dès ce midi à la carte du Relais de la Poste. Prêts à vous faire découvrir ou redécouvrir cette célèbre recette en hommage à Paul Bocuse #relaisdelaposte#michelin#alsace#etoilesdalsacepic.twitter.com/IQphJqIbA1 — Caroline van Maenen (@carovm75) January 24, 2018

Pour moi c'était une star, c'est un monsieur avec qui j'ai débuté, il va beaucoup nous manquer", raconte Michel Husser est le chef du restaurant Le Cerf à Marlenheim et président des Etoiles d'Alsace.

Selon lui, Paul Bocuse a révolutionné la cuisine française : "C'était le premier cuisiner que l'on voyait à la télé, c'était le premier cuisinier à faire de la publicité, c'est lui qui a ramené en France le "service à l'assiette", avant on servait dans des plats".

Avec ces collèges étoilés d'Alsace, Michel Husser a donc choisi de rendre hommage à Paul Bocuse à travers l'un de ses plats signature. La soupe aux truffes VGE, a été inventée en 1975, pour Valéry Giscard D'Estaing, le président de la République, qui lui décernait le titre de chevalier la Légion d'honneur. "Un plat extraordinaire qui a gardé tout sa modernité depuis 40 ans qu'il existe".

En hommage à la créativité culinaire de M. Paul Bocuse, une majorité de restaurateurs de l’association Etoiles d’Alsace propose à leur clientèle, durant les semaines à venir, son célèbre plat signature : la soupe aux Truffes VGE. #PaulBocusepic.twitter.com/Q35x6LyKMN — Etoiles d'Alsace (@EtoilesAlsace) January 21, 2018

La recette expliquée par Michel Husser, chef du restaurant Le Cerf à Marlenheim

"C'est un consommé de bœuf agrémenté de foie gras, de légumes, quelques quenelles et surtout des lamelles de truffes. La petite touche de Paul Bocuse, c'était de mettre un peu d'alcool, du Noilly Prat pour donner un coté herbacé et surtout de la fraîcheur au plat. Tout ça mis dans une petite marmite recouvert de pâte feuilletée avec un dressage à froid. Le fait de simplement de le mettre au four 10 minutes à 220 degrés, cela sublime la truffe. Quand le client arrive il casse la croûte qui tombe dans le bouillon et en même temps se dégagent les effluves de foie gras et de truffes".