VIDÉO - Hommage aux chefs azuréens étoilés sur les réseaux sociaux

Tous les jours, France Bleu Azur Matin vous propose un tour d'horizon de ce qui "Agite le net" et les réseaux sociaux. Parfois de l'actualité décalée, souvent très impertinent, mais surtout l'essentiel de ce qui circule et qu'il ne faut pas rater. En ce mardi 22 janvier trois sujets majeurs.

L'hommage cette nuit à l'excellence de la cuisine !

Et une et deux et trois étoiles, la crème de la crème de la gastronomie. Le guide Michelin 2019 était dévoilé ce lundi soir et Mauro Colagreco chef azuréen du Mirazur à Menthon a été couronné de la récompense suprême des toqués : le 3 étoiles. Il n'y en a que 127 au Monde

Trois étoiles pour Mauro Colagreco au Mirazur à Menton. Une fois de plus la gastronomie du Sud s’illustre de la plus belle des manières !#guidemichelinFR#PACA#LeSudpic.twitter.com/QitPdWZjNS — MarieTabacchi (@MarieTabacchi) January 21, 2019

Le chef argentin devient la première toque étrangère à rejoindre le cercle très fermé des triples étoilés en France

La ministre Marlène Schiappa va animer une émission avec .. Cyril Hanouna

Marlène Schiappa.. secrétaire d'Etat va co-présenter un débat avec Cyril Hanouna. Un animateur connu pour ses dérapages dans son émission "Touche pas à mon poste". Il a d'ailleurs était sanctionné par le CSA qui l'a condamné à une amende de 300.000 euros.

Une Ministre co-animatrice de Balance ton post 😳... la recherche du buzz atteint des sommets et la confusion des genres est au zénith. https://t.co/Ogd5l6wkgE — Olivier Faure (@faureolivier) January 21, 2019

Marlène Schiappa s'est justifiée sur Twitter :

Novembre : «Faut parler à tout le monde, le gouvernement vit trop dans sa bulle et méprise les gens»



Décembre: «Votre grand débat national ça va être de l’entre soi»



Janvier: «Quoi, Schiappa va faire un atelier du grand débat avec les gens qui regardent Hanouna ? Scandale !» — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) January 21, 2019

La vidéo d'un jeune américain qui plonge du onzième étage d'un bateau de croisière

Il s’appelle Nick Naydev et c'est devenu un peu la star du web ces derniers jours. Il a publié une vidéo de son geste pas franchement intelligent. On le voit s'élancer sous le rire de ses amis et tomber dans l'eau bleue des Bahamas où stationnait le bateau. Sauf que n'est pas super héros qui veut, il aurait pu se tuer, il a d'ailleurs eu des douleurs au coccyx et au cou pendant trois jours.

La compagnie de croisière Royal Carribean n'a pas apprécié la plaisanterie. Elle a décidé de bannir à vie le jeune homme et ses amis ils ont du regagner Wasghinton par leurs propres moyens. La vidéo elle en est à 300.000 vues ce matin sur Youtube.

