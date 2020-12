Quand la Côte d'Azur séduisait Rika Zaraï : "C'est comme Tel-Aviv mais avec des palmiers"

Elle ne dansera plus jamais sans chemise, sans pantalon. La chanteuse israélienne Rika Zaraï s'est éteinte ce mercredi 22 décembre 2020, à l'âge de 82 ans. C'est ce qu'a annoncé l'ambassade d'Israël en France, sur Twitter. Connues pour ses tubes dans les années 1970, Rika Zaraï s'était souvent confiée à France Bleu Azur à propos de son amour de notre belle région.

La Côte d'Azur comme une "légende"

"Toute ma vie d'adolescente, de jeune femme, j'ai entendu parler de la Côte d'Azur, Côte d'Azur, Côte d'Azur ! Pour une petite fille en Israël, c'était la légende", témoignait en 2019 la chanteuse au micro d'Adrien Mangano.

La Côte d'Azur comme une arme de séduction massive qui sévit dans l'esprit de cette icône de la chanson française : "Quand j'y suis arrivée je me suis dis tiens, c'est comme Tel-Aviv mais avec des palmiers en plus. J'ai été séduite par le charme, un petit chemin, les palmiers, un bout de mer et là j'ai commencé à être très sensible. J'ai compris la beauté magnifique qui appelle les gens du monde entier", avouait Rika Zaraï.

La Côte d'Azur comme un objectif de vie

"Il y a des gens qui économisent toute une vie pour venir ici et pour voir la Côte d'Azur. Le soleil brille, il y a vraiment un ciel très très bleu et tellement différent que là-haut, à partir d'Avignon où il fait tout gris. Je me dis, ils ont de la chance, les gens, de vivre ici", disait l'interprète de Casatchok. Des "gens" qui ont même "de la chance d'écouter France Bleu Azur" !

