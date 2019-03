Horloge détraquée, musique folle et réunion de gargouilles, les insolites de Dijon.

Par Christophe Tourné, France Bleu Bourgogne

Tous les jours, France Bleu Bourgogne, vous propose une sélection d'infos sur la Côte-d'Or glanées sur internet et les réseaux sociaux et ce jeudi, on peut dire que Dijon pète les plombs.