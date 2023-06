Hospitalisé, Henri Pescarolo quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans, n'assistera pas au Centenaire

"Je ne pourrais pas être là pendant la semaine du Mans" explique le légendaire pilote, Henri Pescarolo, quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans à la chaîne de télévision sarthoise LMtv lundi. L'homme, âgé de 80 ans, est hospitalisé à Paris. Il souffre de problèmes d'auditions. "Il se passe quelque chose dans mes oreilles et en plus je ne tiens pas debout longtemps, il faut que je me ménage et que j'attende le résultat de tous les examens que j'ai passé à [l'hôpital de] la Salpetrière" précise Henri Pescarolo, recordman des participations à la course d'endurance automobile, très attendu en Sarthe pour l'édition centenaire. "J'en ai fait 45 des éditions du Mans donc on allait me poser quelques questions" reconnait le champion en souriant, malgré ses problèmes de santé.

ⓘ Publicité

Henri Pescarolo a gagné les 24 Heures du Mans avec Matra en 1972, 1973 et 1974 puis en 1984 avec Porsche.