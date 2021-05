HPI, sur TF1, le final de la première saison ce jeudi 20 mai

Episode 7 : Cocktail molotov

Morgane peut enfin souffler ! Ses enfants en vacances, elle va avoir le temps de se la couler douce… Et (bonne ?) nouvelle, le meurtre sur lequel elle doit aider la police a eu lieu au bord de la mer. La scène de crime est pourtant loin d’être paradisiaque et le corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été traîné sur la plage par un char à voile. Alors que tout désigne Jonathan, témoin du meurtre, Morgane, qui doute de la culpabilité du jeune homme, va tenter de prouver son innocence ! Et pour une fois, Karadec est prêt à la suivre… Quitte à passer sous le radar de la hiérarchie.

HPI épisode 8 jeudi 20 mai - TF1

Episode 8 : Homme de peu de foi

C’est dans un climat trouble que Morgane et Karadec sont envoyés sur une nouvelle affaire. Pauline Garcia, une patineuse est retrouvée morte renversée par sa propre voiture ! Par chance, les enquêteurs ont un témoin qui aurait croisé le meurtrier… Le seul problème c’est que celle-ci ne peut pas leur donner de description visuelle : elle est aveugle. Alors que les sentiments de Karadec se font de plus en plus confus pour sa consultante et que Morgane semble se rapprocher de son deuxième ex, Ludo, cette dernière enquête va mettre les talents de nos enquêteurs à rude épreuve.