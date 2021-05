HPI, sur TF1, les épisodes 5 et 6 ce jeudi 13 mai

Episode 5 : Tel maître, tel chien

Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu'Emilien Kerr est retrouvé dans un parking, étouffé à l’aide d’un sac plastique. Envoyé à l’hôpital en catastrophe, les intentions de l’agresseur et le manque de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment essayé de tuer Emilien Kerr ? Morgane se le demande… Et si ce n’est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal pour l’envoyer à l’hôpital toujours vivant ? Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en fouillant dans le passé d’une victime aux portes de la mort.

Episode 6 : Hep et Soja

HPI, 6e épisode - Philippe Le Roux - Itinéraire Productions TF1

Libérée du fantôme de Romain, Morgane a bien pris ses marques dans la police. Et même trop pour Karadec, dont elle parasite même les rêves. Il doit pourtant se concentrer sur le meurtre d’Alex Viniali, retrouvé assassiné dans un vestiaire de football. Et c’est peut-être le foot justement qui a conduit à la mort ce père de famille exemplaire. Car Alex Viniali faisait partie d’un groupe de supporters lillois particulièrement violents… Accompagnée de sa fille, Théa, venue faire un stage à la DIPJ, Morgane se réjouit de pouvoir mettre son nez dans un univers trop souvent réservé aux hommes, celui des supporters ! Karadec un peu moins…