HPI, sur TF1, les épisodes 5 et 6 ce jeudi 13 mai

Episode 5 : Tel Maître, tel chien

Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu'Emilien Kerr est retrouvé dans un parking, étouffé à l’aide d’un sac plastique. Envoyé à l’hôpital en catastrophe, les intentions de l’agresseur et le manque de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment essayé de tuer Emilien Kerr ? Morgane se le demande… Et si ce n’est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal pour l’envoyer à l’hôpital toujours vivant ? Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en fouillant dans le passé d’une victime aux portes de la mort.

Episode 6 : Hep et Soja

Alors que l’enquête sur la disparition de Romain est au point mort, Fanny Marini, une vétérinaire spécialisée dans les animaux exotiques, est retrouvée sans vie dans son cabinet. Une mort tout à fait naturelle pour la police… Mais un meurtre prémédité pour Morgane, qui prouve que la victime a été empoisonnée. Femme sans histoire et adorée de tous ses amis, les suspects ne sont, au premier abord, pas légion. Mais entre un ex-petit copain fraîchement sorti de prison et une affaire de trafic d’animaux exotiques, la gentille vétérinaire cachait bien son jeu.