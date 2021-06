Hugo Hay prêt à réaliser son rêve olympique

Il n'a plus qu'à attendre sereinement les championnats de France à Angers à la fin juin et que son nom soit annoncé dans la liste officielle par la fédération française d'athlétisme. Hugo Hay a déjà le fait le job. Deux meetings en moins d'une semaine et à chaque fois sa meilleure performance améliorée avec finalement à Göteborg une victoire en 13'10" sous les minima olympiques (13'13"). Le coureur du SBAC pulvérise son chrono personnel et devient le 4ème meilleur coureur français sur 5.000 mètres, après avoir couru 13'17" moins d'une semaine plus tôt en Pologne.

Hugo Hay reconnait "je savais que j'avais les minima dans les jambes et j'ai fait un dernier 400 de folie!". Le demi-fondeur deux-sévrien au bout de lui même s'écroule sur la piste après avoir franchi le 1er la ligne d'arrivée en patron. Les larmes aux yeux Hugo Hay est submergé par l'émotion "je cours après ce rêve olympique depuis tout petit, quand tu aimes le sport tous les sports, les Jeux ça représente quelque chose."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le coin de la tête le record de France

Hugo Hay avoue que c'est une bonne chose d'avoir réalisé ces minima : "après 3 jours de repos je vais pouvoir me remettre au boulot pour un nouveau cycle de 6 semaines pour préparer les Jeux en passant par un stage par St Moritz en Suisse avec mon groupe d'entrainement. Après les Jeux j'y vais pour savourer et pour apprendre pour moi le vrai rendez-vous olympique c'est à Paris dans trois ans". D'ici là le coureur bressuirais a reconnu avoir dans le coin de la tête le record de France du 5.000 m de 12'58".