Hugo Lloris, nouveau parrain de la Fondation Lenval

Nice, France

Toujours très bien accueilli, Hugo Lloris quand il est à Nice. La preuve encore une fois lors de sa visite à l'Hôpital Lenval. Visite auprès des enfants malades mais aussi auprès de l'équipe soignante avec laquelle il vient de s'engager. Car le capitaine de l'équipe de France de football est devenu le parrain de la Fondation Lenval. "Je vais donner un peu de mon temps quand ça sera possible, explique le niçois champion du monde. Quelques visites de temps en temps avec les enfants et surtout aider à récolter des fonds lors de galas". Un coup de main bienvenu pour la Fondation qui espère ainsi capitaliser sur l'image d'Hugo Lloris, ses valeurs, sa discrétion ou sa détermination. '"C'est important pour les enfants, explique Philippe Pradal, le président de la Fondation Lenval. Se battre contre la maladie c'est comme un sportif qui joue un match déterminant. Et puis avoir Hugo Lloris comme parrain, ce qu'il véhicule comme valeurs, c'est pour nous très important quand on doit aller chercher des mécènes. C'est précieux."